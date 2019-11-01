Майже 80% українців згодні, щоб переселенці голосували на місцевих виборах
Про це сказала науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА, доцент, кандидат соціологічних наук Анна Осипчук під час презентації результатів соціологічного опитування щодо суспільної думки про ситуацію на Донбасі в Укрінформі.
“Ми запитували щодо внутрішньо переміщених осіб та щодо їхньої інтегрованості й можливості брати участь у політичному житті ... Абсолютна більшість населення згодні з тим, що внутрішньо переміщеним особам слід надати право голосу в усіх виборах включно з місцевими, а саме це 79,5%”, - розповіла Осипчук.
При цьому, наголосила вона, згідно з розподілом по макрорегіонах, видно, що більше наполягають на цьому жителі півдня та сходу України.
“І ми це пояснили тим, що фактично саме ці регіони прийняли найбільше внутрішньо переміщених осіб і саме там це питання є більш нагальним”, - пояснила Осипчук.
Вона також звернула увагу на розподіл відповідей на запитання, наскільки респонденти погоджуються, чи варто допускати внутрішньо переміщених осіб до служби в Збройних силах України.
“Більшість із цим твердженням не погоджуються, тобто проти такого вибіркового ставлення до ВПО - 40,7% , проте досить високий відсоток тих, хто згодний — 31,4%, або вагається — 23,7%”, - додала Осипчук.
Водночас, за словами експерта, 41,4% респондентів висловили незгоду з твердженням, що жителі тимчасово окупованих територій не мають іншого вибору, ніж отримувати російський паспорт — більшість українців не згодні - 41,4%.
“Тобто більшість вважають, що в них завжди є вибір його не отримувати, хоча третина - 29,2% вагається з відповіддю або не може відповісти взагалі”, - повідомила Осипчук.
Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Школи політичної аналітики з 27 серпня по 23 вересня 2019 року. Польовий етап тривав з 8 по 20 вересня 2019 року в 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим (у Донецькій і Луганській областях – тільки на територіях, що контролюються Україною). В результаті польового етапу було зібрано 2035 анкет.
Опитування проведено в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.