Майже 80% українців згодні, щоб переселенці голосували на місцевих виборах

Згідно з проведеним Київським міжнародним інститутом соціології опитуванням на замовлення Школи політичної аналітики НаУКМА понад 79% респондентів згодні з тим, що внутрішньо переміщеним особам варто надати право голосу в усіх виборах, включно з місцевими.

Про це сказала науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА, доцент, кандидат соціологічних наук Анна Осипчук під час презентації результатів соціологічного опитування щодо суспільної думки про ситуацію на Донбасі в Укрінформі.

“Ми запитували щодо внутрішньо переміщених осіб та щодо їхньої інтегрованості й можливості брати участь у політичному житті ... Абсолютна більшість населення згодні з тим, що внутрішньо переміщеним особам слід надати право голосу в усіх виборах включно з місцевими, а саме це 79,5%”, - розповіла Осипчук.

При цьому, наголосила вона, згідно з розподілом по макрорегіонах, видно, що більше наполягають на цьому жителі півдня та сходу України.

“І ми це пояснили тим, що фактично саме ці регіони прийняли найбільше внутрішньо переміщених осіб і саме там це питання є більш нагальним”, - пояснила Осипчук.

Вона також звернула увагу на розподіл відповідей на запитання, наскільки респонденти погоджуються, чи варто допускати внутрішньо переміщених осіб до служби в Збройних силах України.

“Більшість із цим твердженням не погоджуються, тобто проти такого вибіркового ставлення до ВПО - 40,7% , проте досить високий відсоток тих, хто згодний — 31,4%, або вагається — 23,7%”, - додала Осипчук.

Водночас, за словами експерта, 41,4% респондентів висловили незгоду з твердженням, що жителі тимчасово окупованих територій не мають іншого вибору, ніж отримувати російський паспорт — більшість українців не згодні - 41,4%.

“Тобто більшість вважають, що в них завжди є вибір його не отримувати, хоча третина - 29,2% вагається з відповіддю або не може відповісти взагалі”, - повідомила Осипчук.

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Школи політичної аналітики з 27 серпня по 23 вересня 2019 року. Польовий етап тривав з 8 по 20 вересня 2019 року в 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим (у Донецькій і Луганській областях – тільки на територіях, що контролюються Україною). В результаті польового етапу було зібрано 2035 анкет.

Опитування проведено в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.