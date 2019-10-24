Українцям бракує миру більше, ніж стабільності та достатку

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, 71% учасників якого відзначили, що сьогодні Україні найбільше бракує миру.

Результати опитування оприлюднені на сайті групи.

"71% відзначили, що сьогодні Україні найбільше бракує миру. 43% – вважають що Україні потрібен порядок, 40% – стабільність, 37% – єдність, 36% – достаток, по 30% – розвиток та справедливість, 8% – впливовість у світі. Запит на усі перелічені категорії за останні три місяці зріс, найбільше – стосовно миру та порядку", - зазначають у "Рейтингу".

Водночас найбільшою загрозою для України респонденти вважають масовий виїзд українців за кордон (56%). Близько 45% загрозами вважають економічний занепад та зубожіння населення. Від 30% до 40% вважають загрозами погіршення здоров’я нації, екологічні катастрофи, повномасштабну війну з Росією, зростання злочинності, деградацію та вимирання населення. Від 20% до 30% – розвал країни, девальвацію гривні, безвладдя та масові заворушення. Від 13% до 17% загрозами вважають встановлення диктатури, голод, міжнародну ізоляцію України та тероризм.

"За останні три місяці відчутно зросла актуальність таких загроз, як погіршення здоров’я нації, екологічних катастроф, війни з Росією. Натомість знизилася загроза девальвації гривні, інфляції", - свідчать результати опитування.

Загалом протягом 19-22 жовтня було опитано 2 500 респондентів віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2%.