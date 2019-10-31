Загибель працівника Адміністрації Порошенка: експертиза виявила сильнодіючі ліки

Загибель працівника Адміністрації Порошенка: експертиза виявила сильнодіючі ліки

Укрінформ
Експертиза виявила в організмі загиблого у березні співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого сильнодіючий медпрепарат клозапін.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Вона, зокрема, розповіла, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно одного з двох нападників на Бухтатого. За даними слідства, він разом зі своїм спільником, який наразі не встановлений, 13 березня цього року приблизно о 23 годині 50 хвилин на вулиці Багговутівській у Києві напали на співробітника АП з метою заволодіння його майном.

Зловмисники завдали потерпілому не менше чотирьох ударів в область голови, внаслідок чого потерпілий впав на землю. Після цього заволоділи його особистими речами, а саме мобільним телефоном та банківською карткою, і втекли з місця вчинення злочину. Тіло потерпілого зранку 14 березня виявили перехожі.

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Водночас експертиза кваліфікувала травми як легкі тілесні ушкодження, які не могли спричинити смерть потерпілого.

“Відповідно було прийнято рішення про проведення додаткової токсикологічної експертизи, яка виявила клозапін і етиловий спирт. Цей сильнодіючий препарат у поєднанні з етиловим спиртом міг спричинити смерть не від тілесних ушкоджень”, - зазначила Максимець.

За її словами, наразі слідство не підтверджує причетність нападників до потрапляння в організм Бухтатого медпрепарату клозапін. Розслідування даних обставин триває.

Як повідомляв Укрінформ, працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого було знайдено мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці.

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Столична поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Про підозру у вчиненні розбійного нападу на працівника АП повідомили 25-річному громадянину Республіки Вірменія. Особа іншого зловмисника, який брав участь у нападі, встановлюється.

Олександру Бухтатому було 46 років. Кандидат наук з державного управління. Працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України.

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