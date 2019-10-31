Загибель працівника Адміністрації Порошенка: експертиза виявила сильнодіючі ліки

Експертиза виявила в організмі загиблого у березні співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого сильнодіючий медпрепарат клозапін.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Вона, зокрема, розповіла, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно одного з двох нападників на Бухтатого. За даними слідства, він разом зі своїм спільником, який наразі не встановлений, 13 березня цього року приблизно о 23 годині 50 хвилин на вулиці Багговутівській у Києві напали на співробітника АП з метою заволодіння його майном.

Зловмисники завдали потерпілому не менше чотирьох ударів в область голови, внаслідок чого потерпілий впав на землю. Після цього заволоділи його особистими речами, а саме мобільним телефоном та банківською карткою, і втекли з місця вчинення злочину. Тіло потерпілого зранку 14 березня виявили перехожі.

Водночас експертиза кваліфікувала травми як легкі тілесні ушкодження, які не могли спричинити смерть потерпілого.

“Відповідно було прийнято рішення про проведення додаткової токсикологічної експертизи, яка виявила клозапін і етиловий спирт. Цей сильнодіючий препарат у поєднанні з етиловим спиртом міг спричинити смерть не від тілесних ушкоджень”, - зазначила Максимець.

За її словами, наразі слідство не підтверджує причетність нападників до потрапляння в організм Бухтатого медпрепарату клозапін. Розслідування даних обставин триває.

Як повідомляв Укрінформ, працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого було знайдено мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Про підозру у вчиненні розбійного нападу на працівника АП повідомили 25-річному громадянину Республіки Вірменія. Особа іншого зловмисника, який брав участь у нападі, встановлюється.

Олександру Бухтатому було 46 років. Кандидат наук з державного управління. Працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України.