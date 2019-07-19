Загибель працівника АП Порошенка: прокуратура повідомила подробиці експертиз

У межах кримінального провадження щодо загибелі працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого було проведено судово-медичну і токсикологічну експертизи.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

“Було проведено у межах кримінального провадження судово-медичну і токсикологічну експертизи. Ми отримали висновки експертів. Зокрема, для того, щоб напасти і заволодіти його майном, зловмисники кілька разів ударили його, в тому числі по голові. Експерти вказують на те, що ці ушкодження є легкими тілесними ушкодженнями, що спричинили короткочасний розлад здоров’я. Вони були отримані впродовж від 40 до 60 хвилин до настання смерті, проте не вони стали причиною настання його смерті”, - поінформувала Максимець.

За її словами, висновки цих двох експертиз “не дають нам повного розуміння про те, через що настала смерть цього чоловіка”.

“І тому було прийнято рішення слідчим за погодженням з прокурором про призначення повторної токсикологічної експертизи”, - додала вона.

Максимець уточнила, що наразі у межах слідства допитані свідки, проведено огляд записів з камер відеоспостереження, з місця події, з прилеглої території, на місцях, де загиблий перебував напередодні смерті.

“Витребувано та проаналізовано інформацію щодо з'єднань, тривалості з прив'язкою до місця події. Зараз вживаються заходи для встановлення особи другого нападника та його затримання, оскільки в ході слідства встановлено, що нападників було двоє, і одного з них вдалося затримати в короткий проміжок часу. Він не надає інформації щодо свого спільника, але на записах відеоспостереження ми бачимо, що в момент нападу на потерпілого була ще одна людина. Зараз ми встановлюємо цю особу”, - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого знайдено мертвим вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Про підозру у вчиненні розбійного нападу на працівника АПУ повідомили 25-річному громадянину Республіки Вірменія. Особа іншого зловмисника, який брав участь у нападі, встановлюється.

Олександру Бухтатому було 46 років. Кандидат наук з державного управління. Працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.