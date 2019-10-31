Парламент звільнив трьох членів Нацради

Верховна Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, призначених квотою парламенту і повноваження яких завершилися.

Ухвалення відповідної постанови №2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" підтримали 313 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до пункту 20 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада призначає і звільняє з посади половину складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (чотирьох членів із восьми - ред.). Відповідно до частини третьої статті 4 Закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", повноваження члена Нацради починається з дня його призначення і триває п'ять років. Відповідно до статті 208 і 210 Регламенту, звільнення з посади члена Нацради має відбуватися за письмовим поданням Голови Верховної Ради за наявності рішення комітету, до предмету відання якого належить питання телерадіомовлення", - зазначив Голова ВР Дмитро Разумков.

У свою чергу, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив відповідне рішення на засіданні 29 жовтня, рекомендувавши Раді ухвалити проєкт постанови про припинення повноважень трьох членів Нацради й оголосити конкурс на заміщення вакантних посад.

При цьому під час розгляду питання в залі засідань ВР голова профільного комітету Олександр Ткаченко наголосив на наявності підстав для ухвалення такого рішення.

"Хотів би наголосити, що їхні повноваження продовжуються до моменту, поки нами не буде проведено відповідний конкурс, який триватиме упродовж двох місяців, і коли ми за рейтинговим голосуванням оберемо нових членів Нацради - це чотири людини, від Верховної Ради", - зазначив Ткаченко.

Це питання спричинило дискусію в залі. Так, деякі парламентарії зауважували, що ухвалення цієї постанови може спричинити зупинку в роботі регулятора. Врешті, Голова ВР оголосив перерву на пять хвилин, після чого Рада ухвалила відповідний проєкт постанови із поправкою, згідно з якою вона набуде чинності не з дня призначення нових членів на вакантні посади, а з моменту ухвалення постанови.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 жовтня ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”.

Закон, зокрема, визначає, що профільний комітет (нині - Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики) зобов'язується за 90 днів до припинення повноважень членів Нацради оприлюднити у ЗМІ та направити фракціям і групам парламенту оголошення про відбір кандидатур на відповідні вакантні посади. Попередня редакція закону містила норму, за якою конкурс оголошувався протягом трьох днів із дня припинення повноважень членів регулятора.

Як повідомлялося, термін повноважень трьох членів Національної ради, призначених парламентом, - Ольги Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, - закінчився 4 липня 2019 року. Але члени Національної ради працюють, доки парламент не ухвалить відповідного рішення. Після цього, за процедурою, має бути оголошено конкурс на заміщення цих посад. Уже після нових призначень обирається голова Національної ради.