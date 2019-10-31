Польська церква не змінила позицію щодо ПЦУ – рішення Собору

“Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні, що спиратиметься на догматично-канонічних нормах усієї Церкви, а не на групу відступників-розкольників. Відступники від науки святої Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм, оскільки це порушує євхаристійну єдність православ’я”,- йдеться в заяві ПАПЦ.

Як підкреслюється, таким чином Собор ПАПЦ не змінив свою позицію стосовно незалежності ПЦУ, що міститься в рішеннях соборів польської церкви від 9 травня 2018 року, 25 червня 2018 року та 2 квітня 2019 року.

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Як відомо, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

12 жовтня 2019 року під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.