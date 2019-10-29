Грецька церква надіслала Епіфанію лист подяки

Грецька церква надіслала Епіфанію лист подяки

Укрінформ
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав лист від представників Священного Синоду Елладської православної церкви, у якому вони подякували за повернення спілкування, яке колись існувало між церквами.
Текст листа оприлюднений пресслужбою ПЦУ.

"Тож радіємо і ми добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому, перепону, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів, та великої шкоди всій Церкві та спільному у сучасному світі свідченню Православ’я, перепону, яка донедавна стояла; і його, котрий повернув спілкування, яке колись існувало між нами...", - йдеться у листі.

Зазначається, що Епіфаній отримав лист зі Священного Синоду Елладської православної церкви за підписом голови Синоду Архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма ІІ.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

12 жовтня 2019 року під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

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