Зеленський затвердив склад комісії з добору кандидатів до Вищої ради правосуддя

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя та персональний склад комісії.

Відповідний указ №785/2019 оприлюднено на сайті Президента.

Зокрема, Зеленський постановив:

“1. Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

2. Утворити комісію з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя та затвердити її персональний склад.

3. Комісії забезпечити проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя.

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4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 червня 2019 року № 357 “Про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя”.

До персонального складу комісії Зеленський включив:

Юлію Гончарову - доцента кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, заступника декана факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидата юридичних наук (за згодою);

Олега Марцеляка - завідувача кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Антона Монаєнка - головного наукового співробітника відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Анатолія Шевченка - завідувача кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Олександра Яковлєва - доцента кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидата юридичних наук (за згодою).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.