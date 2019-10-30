Зеленський затвердив склад комісії з добору кандидатів до Вищої ради правосуддя
Відповідний указ №785/2019 оприлюднено на сайті Президента.
Зокрема, Зеленський постановив:
“1. Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.
2. Утворити комісію з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя та затвердити її персональний склад.
3. Комісії забезпечити проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення члена Вищої ради правосуддя.
4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 червня 2019 року № 357 “Про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя”.
До персонального складу комісії Зеленський включив:
Юлію Гончарову - доцента кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, заступника декана факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидата юридичних наук (за згодою);
Олега Марцеляка - завідувача кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
Антона Монаєнка - головного наукового співробітника відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
Анатолія Шевченка - завідувача кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
Олександра Яковлєва - доцента кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидата юридичних наук (за згодою).
Указ набирає чинності з дня його опублікування.