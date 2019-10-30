Група крові та резус-фактор: при обміні видаватимуть водійські права нового зразка

Після обміну, заміни, відновлення посвідчення водія і після успішного складання водійських іспитів особа отримає посвідчення із зазначенням у ньому групи крові та резус-фактору.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Відтепер, звернувшись до сервісного центру МВС за послугою обміну, заміни або відновлення посвідчення водія, а також після успішного складання водійських іспитів, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково вказуються його група крові та резус-фактор", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що адміністратор сервісного центру МВС вноситиме цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о.

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"Ця довідка належить до комплекту документів, які громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання цих адміністративних послуг", - нагадали у МВС.

Нововведення запрацювало 19 жовтня 2019 року після набрання чинності постановою КМУ №320 від 3 квітня 2019 року.