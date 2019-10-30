Телеканал для окупованих територій створять за три місяці - Бородянський

Телеканал для окупованих територій створять за три місяці, мовлення вестиметься українською та російською мовами.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав журналістам у кулуарах Форуму єдності, який проходить у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Три місяці й буде створений. Перспективи такі»,- сказав Бородянський, відповідаючи на запитання, які перспективи створення телеканалу для окупованих територій.

Він додав, що транслюватиме він українською та російською мовами.

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Як повідомлялося, заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко наприкінці липня заявляв, що в Україні створять світовий російськомовний канал для того, щоб вона могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.