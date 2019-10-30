Телеканал для окупованих територій створять за три місяці - Бородянський
Укрінформ
Телеканал для окупованих територій створять за три місяці, мовлення вестиметься українською та російською мовами.
Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав журналістам у кулуарах Форуму єдності, який проходить у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Три місяці й буде створений. Перспективи такі»,- сказав Бородянський, відповідаючи на запитання, які перспективи створення телеканалу для окупованих територій.
Він додав, що транслюватиме він українською та російською мовами.
Як повідомлялося, заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко наприкінці липня заявляв, що в Україні створять світовий російськомовний канал для того, щоб вона могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території Росії.