Не тільки мова й історія: Зеленський назвав цінності, які мають об'єднати суспільство

Президент Володимир Зеленський переконаний, що фундаментом національної єдності і об'єднуючим фактором для всього суспільства мають стати демократичні цінності побудови спільного майбутнього.

Про це глава держави заявив у виступі на Форумі єдності у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Єдність - це головна тема цього форуму. Зараз вона життєво необхідна і для збереження країни, і для спільного вирішення інших викликів. Впевнений, що сьогодні міцним фундаментом для національної єдності є не тільки мова і наше історичне минуле. Об'єднуючим фактором для побудови нової сильної України мають стати цінності, які згуртують нас заради спільного майбутнього", - сказав Зеленський.

До таких цінностей Президент зарахував цінності свободи, демократії, громадянського суспільства та правової держави, цінності гідного життя, добра, толерантності, вихованості, порядності, поваги до закону і до приватної власності.

"Та найголовніша цінність, яку ми втрачаємо, - це повага один до одного. І тоді Україна буде справді єдиною не на плакатах, а в серці", - резюмував глава держави.