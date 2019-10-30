На шляху до завершення війни Україна має пройти три етапи — Президент

“Міжнародний досвід збройних конфліктів та війн у будь-якому куточку планети доводить: на шляху до успішного закінчення війни та панування миру треба пройти три головні етапи, невід’ємні та послідовні”, - зазначив він.

Так, перший етап, за його словами, це завершення гарячої стадії і припинення вогню. Зеленський сподівається, що це обов’язково буде досягнуто “найближчим часом”.

Другим етапом глава держави називає примирення між собою людей, пошук консенсусу. Він підкреслив, що це дуже складний і дуже чутливий “нейрохірургійчний процес”.

“Це ніби тримати сірники біля відкритої каністри з бензином, коли один необачний рух, одна невірна заява можуть все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту. Саме тому в цих питаннях надважливою є роль риторики, яку медіа застосовують”, - переконаний Президент.

Зеленський також зауважив, що третім етапом є безпечна реінтеграція, яка має відбутися не на папері.

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“Усі ці три етапи нам доведеться пройти разом — державі, суспільству і кожному громадянину України”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі Донецької області сьогодні розпочався «Форум єдності», присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Захід відбувається за участі Президента України Володимира Зеленського в новому Центрі надання адміністративних послуг, який презентують під час форуму.