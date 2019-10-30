Гонтарева каже, що нічого не знає про розслідування підпалу її будинку

Гонтарева каже, що нічого не знає про розслідування підпалу її будинку

Укрінформ
Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева не володіє інформацією щодо розслідування підпалу її будинку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо НВ.

“Насправді нічого не відомо. Ми чекаємо, коли хоч щось стане відомо. І мені, звісно, дуже цікаво, чи піде поліція (шляхом - ред.) реального розслідування, чи буде слідувати політиці партії”, - сказала Гонтарева.

За словами колишньої голови НБУ, так само не інформують правоохоронні органи Лондона про розслідування наїзду на неї.

“Мені досі навіть у Лондоні поліція ще ніяк не повідомить, випадковий був наїзд на мене чи спланований. Тому я не очікувала, що (в Україні - ред.) мені за місяць це повідомлять. Зрозуміло, я дуже чекаю, коли вони це повідомлять”, - додала Гонтарева.

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Як повідомляв Укрінформ, вночі 17 вересня під Києвом спалили будинок Гонтаревої. У поліції Київської області заявили, що розглядають підпал як одну з версій. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підпал будинку Гонтаревої — неприпустимий прояв кримінального тиску. В Офісі Президента заявили, що розкриття цього злочину має стати пріоритетом для правоохоронців.

30 серпня ексглава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона. Гонтаревій зробили операцію.

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