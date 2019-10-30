Гонтарева каже, що нічого не знає про розслідування підпалу її будинку

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева не володіє інформацією щодо розслідування підпалу її будинку.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо НВ.

“Насправді нічого не відомо. Ми чекаємо, коли хоч щось стане відомо. І мені, звісно, дуже цікаво, чи піде поліція (шляхом - ред.) реального розслідування, чи буде слідувати політиці партії”, - сказала Гонтарева.

За словами колишньої голови НБУ, так само не інформують правоохоронні органи Лондона про розслідування наїзду на неї.

“Мені досі навіть у Лондоні поліція ще ніяк не повідомить, випадковий був наїзд на мене чи спланований. Тому я не очікувала, що (в Україні - ред.) мені за місяць це повідомлять. Зрозуміло, я дуже чекаю, коли вони це повідомлять”, - додала Гонтарева.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 17 вересня під Києвом спалили будинок Гонтаревої. У поліції Київської області заявили, що розглядають підпал як одну з версій. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підпал будинку Гонтаревої — неприпустимий прояв кримінального тиску. В Офісі Президента заявили, що розкриття цього злочину має стати пріоритетом для правоохоронців.

30 серпня ексглава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона. Гонтаревій зробили операцію.