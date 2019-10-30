“Тільки псувати нерви”: Гонтарева не буде судитися з Коломойським

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева не має наміру подавати позов до суду на бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Радіо НВ.

«Я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди та продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви», - сказала Гонтарева.

За словами ексголови НБУ, у неї «не вистачить коштів» на ті судові процеси, які в цьому випадку її «змусить вести» Коломойський.

«Для Ігоря Валерійовича Коломойського, напевно, судитися — це його професійна діяльність... На сьогодні існують 600 судів проти Національного банку, Міністерства фінансів і нового ПриватБанку», - також зазначила Гонтарева.

Раніше Коломойський в одному з інтерв'ю назвав Гонтареву «великою руйнівницею» і заявив, що він «упевнений, що прийде час, і суд це встановить, і вона буде сидіти за ґратами».

Як повідомлялося, 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив апеляцію ПриватБанку на рішення Високого суду Лондона про невідповідність юрисдикції позову держбанку до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести компаній.

Це означає, що всесвітній арешт активів колишніх власників ПриватБанку на 3 млрд дол. продовжено і також почнеться full trial (повноцінний розгляд справи).