Освітяни під Радою мітингують проти 40-годинного робочого тижня

Освітяни під Радою мітингують проти 40-годинного робочого тижня

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Укрінформ
Біля тисячі освітян у Києві зібралися на акцію протесту проти змін, які народні депутати запропонували до закону про середню освіту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До них приєдналися представники вільної освітянської профспілки, які приїхали з різних регіонів України, обласні організації профспілки з Тернопільскої, Донецької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Полтавскої, Чернівецької, Київської областей та профспілкові організації низки міст.

До освітян вийшов голова фракції "Голос" Святослав Вакарчук, голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак та члени комітету Сергій Колєбошин й Інна Совсун.

Освітяни зустріли їх вигуками "Ганьба".

Як наголошують протестувальники, їх не влаштовує пропозиція обов'язкової сертифікації, ті пропозиції, які стосуються скасування надбавок вчителям за класне керівництво, перевірку зошитів тощо. Запровадження для педагогів 40-годиного робочого тижня, переведення педпрацівників пенсійного віку на строковий трудовий договір. Також невдоволення викликала теза про скасування надбавок за вчені звання.

Святослав Вакарчук в свою чергу наголосив, що партія буде відстоювати підвищення зарплати освітян, за його словами, ті поправки до закону, які викликали обурення освітян, не будуть внесені.

У столиці освітяни протестували проти 40-годинного робочого тижня / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

"Всіх тих правок, які сьогодні не на часі, не буде",- сказав Вакарчук і додав, що буде проведений великий круглий стіл за участі профспілки і зміни до закону будуть напрацьовані разом з освітянами.

Бабак запевнив, що Комітет буде окремо розглядати кожну правку до закону про середню освіту.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти і науки не підтримує правки партії “Голос” до законопроєкту “Про повну загальну середню освіту”, що передбачає запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів. Про це заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

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Наступного тижня — з 4 до 10 листопада — на базі Комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій депутати спільно з МОН планують працювати саме над формулюванням статті 24 законопроєкту щодо оплати праці вчителів. У межах цих зустрічей будуть пропрацьовані усі правки, включно з тими, що подані партією “Голос”.

30 травня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про "Повну загальну середню освіту".

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