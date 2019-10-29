Освітяни під Радою мітингують проти 40-годинного робочого тижня

Біля тисячі освітян у Києві зібралися на акцію протесту проти змін, які народні депутати запропонували до закону про середню освіту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До них приєдналися представники вільної освітянської профспілки, які приїхали з різних регіонів України, обласні організації профспілки з Тернопільскої, Донецької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Полтавскої, Чернівецької, Київської областей та профспілкові організації низки міст.

До освітян вийшов голова фракції "Голос" Святослав Вакарчук, голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак та члени комітету Сергій Колєбошин й Інна Совсун.

Освітяни зустріли їх вигуками "Ганьба".

"Всіх тих правок, які сьогодні не на часі, не буде",- сказав Вакарчук і додав, що буде проведений великий круглий стіл за участі профспілки і зміни до закону будуть напрацьовані разом з освітянами.

Бабак запевнив, що Комітет буде окремо розглядати кожну правку до закону про середню освіту.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти і науки не підтримує правки партії “Голос” до законопроєкту “Про повну загальну середню освіту”, що передбачає запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів. Про це заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

Наступного тижня — з 4 до 10 листопада — на базі Комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій депутати спільно з МОН планують працювати саме над формулюванням статті 24 законопроєкту щодо оплати праці вчителів. У межах цих зустрічей будуть пропрацьовані усі правки, включно з тими, що подані партією “Голос”.

30 травня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про "Повну загальну середню освіту".