Міносвіти - проти 40-годинного робочого тижня для вчителів

Міністерство освіти і науки не підтримує правки партії “Голос” до законопроєкту “Про повну загальну середню освіту”, що передбачає запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів.

Про це заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Сьогодні під Верховною Радою України планується акція протесту освітян. Причина — правка партії “Голос” до законопроєкту “Про повну загальну середню освіту”, яка передбачає впровадження 40-годинного робочого дня для педагогів. Я б хотіла звернутися до наших освітян і запевнити, що Міністерство категорично не підтримуватиме таких новацій. Очевидно, що наразі ця правка є погано пропрацьованою і не дає відповідей на запитання, як саме будуть захищені вчителі за функціонування такої системи, як ці години будуть обліковуватись тощо. Наша ціль, щоб новий Закон “Про повну загальну середню освіту” створив більше можливостей та інструментів для успішної роботи вчителів, а не додатково зарегулював їхню працю”, — відзначила Новосад.

Водночас вона додала, що система оплати праці педагогів потребує реформування. Зокрема, МОН вважає доцільним внести окремі надбавки до зарплати вчителів у посадовий оклад.

“Ненормальна ситуація, коли надбавки за своєю вагою у заробітній платі вчителів можуть переважати над посадовим окладом — це робить вчителів вразливими до зловживань з боку місцевої влади та адміністрації шкіл. Ми виступаємо за те, щоб кількість надбавок була зменшена, але лише за рахунок їхнього внесення в посадовий оклад, від якого буде розраховуватися усе подальше зростання заробітної плати. Наприклад, надбавка за престижність, на нашу думку, має стати частиною посадового окладу вчителя. Також МОН послідовно дотримується позиції, що Уряд і Верховна Рада України мають виконати норму прикінцевих положень Закону “Про освіту” і до 2023 року забезпечити найменший посадовий оклад педагогічного працівника на рівні 4 прожиткових мінімумів”, — пояснила міністр.

Вона також наголосила, що Міністерство надзвичайно серйозно ставиться до думки вчителів. Саме тому, окрім публічної позиції відомства, МОН безпосередньо поговорить з педагогами, які вийдуть на акцію протесту. Так, до освітян вийдуть заступники міністра освіти і науки України Любомира Мандзій та Єгор Стадний.

Читайте також: Україна приєднається до Декларації про безпеку шкіл

Наступного тижня — з 4 до 10 листопада — на базі Комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій депутати спільно з МОН планують працювати саме над формулюванням статті 24 законопроєкту щодо оплати праці вчителів. У межах цих зустрічей будуть пропрацьовані усі правки, включно з тими, що подані партією “Голос”.

30 травня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про «Повну загальну середню освіту». З основними новаціями проєкту закону можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти та науки.