Україна приєднається до Декларації про безпеку шкіл

Кабінет міністрів на виїзному засіданні в Маріуполі 28 жовтня ухвалив проєкт Указу Президента, що уповноважує міністра освіти і науки Ганну Новосад на підписання Декларації про безпеку шкіл.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Декларація містить низку зобов'язань, спрямованих на попередження й реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту. Наразі до документа приєдналися 89 держав з різних регіонів світу. У цих країнах вже розроблені та успішно впроваджуються підходи до імплементації декларації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ підписали як держави, на території котрих немає військових конфліктів, так і ті, де відбувається збройна агресія. За чотири роки з часу відкриття декларації у багатьох країнах-підписантах відбулися зміни в політиці стосовно освіти у час збройного конфлікту, і їхній досвід може бути цінним для України.

“Збройна агресія Російської Федерації та тимчасова окупація АР Крим і частин Донецької та Луганської областей - це, без перебільшення, трагедія нашого народу. І найбільш уразливими у цій ситуації є саме наші діти. Приєднанням до Декларації про безпеку шкіл Україна продемонструє міжнародній спільноті прагнення та політичну волю захистити своїх учнів і вчителів, убезпечити їх від конфлікту, а приміщення закладів освіти - від нападів та використання у військових цілях. Без доступу до якісного навчання діти позбавляються майбутнього, і ми не можемо цього допустити ”, – пояснює Новосад.

Як повідомляє МОН, важливими аспектами приєднання до декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров'я тощо.