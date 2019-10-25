Безпечне харчування у школах: Гончарук дав два тижні на розробку план

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам та керівникам областей протягом двох тижнів підготувати реалістичний план наведення порядку у сфері безпеки харчування в закладах освіти.

Як написав глава уряду на своїй сторінці у Facebook, про це йшлося під час селекторної наради, присвяченої цій темі.

“У областей є два тижні, щоб підготувати реалістичний план приведення в порядок державної політики у сфері безпечного харчування в закладах освіти”, - зазначив Гончарук.

За його інформацією, в школах та дитячих садках щодня харчується 5 млн дітей. За 2019 рік у 38% закладів встановили порушення в організації харчування — 626 отруєнь. “Кожен день майже половина дітей наражені на небезпеку. Це неприпустима історія”, - обурився Прем’єр-міністр.

На його думку, необхідно також забезпечити постійне та систематичне навчання персоналу, який працює у сфері дитячого харчування.

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“Плюс необхідно внести зміни до відповідних постанов, визначити перелік дітей, яким рекомендована безглютенова та безлактозна дієта. І оновити перелік рецептурних довідників та збірників меню для шкільних їдалень та осучаснити Державні санітарні правила і норми влаштування шкіл та садочків”, - підкреслив Гончарук.

До 15 листопада міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, міністр освіти та науки Ганна Новосад, міністр юстиції Денис Малюська, міністр фінансів Оксана Маркарова, а також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов мають виконати доручення Прем’єр-міністра та прозвітувати про це.