Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих добровольців

Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять добровольців, які загинули на сході України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Хвилину мовчання було оголошено під час розгляду законопроєктів 2045 і 2045-1 щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції.

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Хвилину мовчання попросила оголосити член фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Я б просила зал вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих добровольців, які віддали життя за нашу незалежність, наш суверенітет", - сказала Фріз.