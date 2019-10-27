Українці вибороли 33 медалі на Всесвітніх Іграх військовослужбовців

Спортсмени Збройних Сил України на VII Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців, які проходять у китайському місті Ухань, вже вибороли 33 медалі, в тому числі 5 золотих.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Збірна ЗС України станом на 27 жовтня виборола 33 медалі різного ґатунку, серед яких — 5 золотих, 13 срібних та 15 бронзових медалей". - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, участь у цьогорічних іграх взяли військовослужбовці з понад 100 країн світу.

Україну представляли 87 армійських спортсменів у 12 видах спорту. "Слід зазначити, що серед усіх збірних, які беруть участь у змаганнях, команда Збройних Сил України на сьогодні входить до 10-ки кращих". - додали в Міноборони.

VII Всесвітні Іграх військовослужбовців завершуються завтра, 28 жовтня. Збірна ЗСУ повертається в Київ 29 жовтня.

Міжнародна рада військового спорту (СІЗМ) була створена у 1948 році. До складу якої входило п’ять країн-засновників (Бельгія, Данія, Люксембург, Нідерланди та Франція). Тепер до складу цієї організації входить 134 країн світу.

За ініціативою Міністерства оборони України 20 листопада 1992 року була подана заява щодо вступу Збройних Сил України до СІЗМ.

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З червня 1993 року рішенням 48-ї Генеральної асамблеї СІЗМ Україна отримала статус члена цієї потужної всесвітньої спортивної організації військовослужбовців, девізом якої є «Дружба через спорт». За кількістю країн та учасників змагань Ігри серед військовослужбовців посідають третє місце після Олімпійських ігор і Всесвітніх універсіад.

Фото: www.mil.gov.ua