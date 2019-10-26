Бородянський прокоментував “мовні” хизування запорізьких чиновників

Невиконання чиновником закону про державну мову є неповагою до своєї країни.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Є закон. Я вважаю, що це неповага до своєї країни – невиконання закону. Мені здається, що це дуже неправильно з боку чиновників", - сказав Бородянський, коментуючи репліку про те, що у Запоріжжі чиновники говорять недержавною мовою, ще й хизуються цим.

Крім того, відповідаючи на питання, коли українські телевізійні канали будуть стовідсотково україномовними, Бородянський додав, що не бачить проблем у тому, що на даний час на телебаченні 75% мовлення є українською, державною, а 25% - російською.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 16 липня набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".