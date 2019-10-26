Бородянський — про скандал з хором Верьовки: Не смертельно, але недопустимо

Зі скандального виступу "Кварталу 95" та хору Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Валерії Гонтаревої треба зробити висновки й більше так не робити.

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в суботньому інтерв'ю Радіо Свобода.

"Те що відбулося, на мій погляд, не смертельне, але воно недопустимо. Я вважаю, що з цієї "сторінки" потрібно зробити висновки всім і більше так не робити", - сказав Бородянський.

Він додав, що в Україні має бути змінене управління державними коштами у сфері культури загалом, а не тільки щодо хору Верьовки.

"Я проти того, щоб ми зараз говорили конкретно про хор Верьовки чи про інший академічний хор, який ми підтримуємо... Наше завдання зробити так, щоб обсяг і якість культурних послуг, які споживає громадянин України, збільшувались. Якість і кількість культурного контенту повинна збільшуватись і всі наші зусилля будуть скеровані на це. Надалі це призведе до зміни форми фінансування", - наголосив міністр.

Він пояснив, що ймовірно на сферу культури у майбутньому виділятимуть кошти у форматі проєктного фінансування, але такий перехід відбудеться не одразу.

Як повідомлялося, в останньому випуску "Вечірнього кварталу" за 19 жовтня на телеканалі "1+1" гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови НБУ Гонтаревої.

Остання назвала подію "соромом", вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось "насміхався над людським горем". Український олігарх Коломойський, про якого у "пісні" теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою "браво!" і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець визнав, що пісня – "некоректна".

У студії "Квартал 95" назвали номер "гострою сатирою".

Колишня голова НБУ Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

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Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.