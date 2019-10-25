Бородянський назвав образи Коломойського на свою адресу "хамством"

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський назвав "хамством" образи бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу.

Про це Бородянський сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого ґатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди", – заявив міністр.

Він вважає, що "реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини".

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою.

"Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим", – зазначив міністр.

Раніше, 21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра «покидьком» і закликав його вибачитися перед "всіма постраждалими від Гонтаревої".

Читайте також: Керівник хору імені Верьовки заявляє про погрози та цькування

Як повідомлялося, в останньому випуску "Вечірнього кварталу" за 19 жовтня на телеканалі "1+1" гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови НБУ Гонтаревої.

Остання назвала подію "соромом", вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось "насміхався над людським горем". Український олігарх Коломойський, про якого у "пісні" теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою "браво!" і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець визнав, що пісня – "некоректна".

У студії "Квартал 95" назвали номер "гострою сатирою".

Колишня голова НБУ Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.