Рада Європи запускає в Україні дворічний соціальний проєкт
У відкритті нового проєкту взяла участь міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
“Я особисто і міністерство в цілому розглядає проєкт як велику підтримку, оскільки його пріоритети збігаються із пріоритетами міністерства, прописаними в Плані дій Уряду”, - заявила Соколовська.
Вона зазначила, що пріоритетними напрямками роботи в рамках проєкту є: права дітей, права осіб з інвалідністю, права людей похилого віку.
За її словами, зараз відбувається зміна філософії роботи відомства. “Тепер ми хочемо працювати не лише з наслідками, а й причинами потрапляння людей у складні життєві обставини. Щоб взагалі не допускати кризових ситуацій, а не лише боротися з їхніми наслідками”, - резюмувала Соколовська.
Зазначається, що це є першим та єдиним проєктом Ради Європи, сфокусований виключно на соціальних правах людей. Його мета - допомогти українській владі у посиленні розвитку соціальних прав в державі.
Активна фаза проєкту почнеться 1 листопада і триватиме два роки. За цей час планується вдосконалити нормативну базу щодо соціальних прав людини відповідно до європейських стандартів, передбачених Європейською соціальною хартією.
Фото: msp.gov.ua