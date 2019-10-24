Олена Зеленська подивилася, як харчуються школярі Японії

Дружина Президента Олена Зеленська в Японії ознайомилася з організацією системи харчування дітей в молодшій школі.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“У рамках особистої програми під час робочого візиту Президента України до Японії дружина глави держави Олена Зеленська відвідала молодшу школу Когай, у якій навчаються діти з першого до шостого класу. Її зустрічав директор, працівники закладу та першокласники”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Олена Зеленська обговорила зі шкільним дієтологом особливості дитячого харчування в Японії. Зокрема, їй розповіли про те, що дітей у місцевих школах годують обідами, які за державними нормативами становлять третину від денної норми їжі дитини. У кожній школі обов’язково є дієтолог, котрий відповідає за збалансовану систему харчування.

«Наявність дієтолога у школі дуже важлива, і мені хотілося б, щоб це втілили й в Україні», – розповіла дружина Президента.

Українській першій леді також показали приміщення, у якому готують обіди: зайти туди неможливо, адже на кухні дотримуються суворих санітарних норм.

Як зауважили в ОП, працівники потрапляють всередину у змінному одязі та в масці, дієтологи консультують батьків школярів щодо індивідуальної харчової непереносимості, а на початку кожного місяця працівники школи надсилають батькам меню, щоб вони могли проконтролювати харчування дитини.

Обідають учні просто у класі, причому діти беруть активну участь у процесі підготовки та прибирання: є чергові, які роздають їжу та наводять лад у школі.

Олена Зеленська також відвідала уроки фізичної культури та дізналася, що тут діти також максимально залучені до процесу: вони вимірюють час, за який їхні однокласники складають нормативи, та записують результати. Японці переконані, що це допомагає відчути власну відповідальність і навчитись піклуватися про інших.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський з українською делегацією 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.

Фото: сайт Президента