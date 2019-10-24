Олена Зеленська подивилася, як харчуються школярі Японії
Про це повідомляється на сайті глави держави.
“У рамках особистої програми під час робочого візиту Президента України до Японії дружина глави держави Олена Зеленська відвідала молодшу школу Когай, у якій навчаються діти з першого до шостого класу. Її зустрічав директор, працівники закладу та першокласники”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Олена Зеленська обговорила зі шкільним дієтологом особливості дитячого харчування в Японії. Зокрема, їй розповіли про те, що дітей у місцевих школах годують обідами, які за державними нормативами становлять третину від денної норми їжі дитини. У кожній школі обов’язково є дієтолог, котрий відповідає за збалансовану систему харчування.
«Наявність дієтолога у школі дуже важлива, і мені хотілося б, щоб це втілили й в Україні», – розповіла дружина Президента.
Українській першій леді також показали приміщення, у якому готують обіди: зайти туди неможливо, адже на кухні дотримуються суворих санітарних норм.
Як зауважили в ОП, працівники потрапляють всередину у змінному одязі та в масці, дієтологи консультують батьків школярів щодо індивідуальної харчової непереносимості, а на початку кожного місяця працівники школи надсилають батькам меню, щоб вони могли проконтролювати харчування дитини.
Обідають учні просто у класі, причому діти беруть активну участь у процесі підготовки та прибирання: є чергові, які роздають їжу та наводять лад у школі.
Олена Зеленська також відвідала уроки фізичної культури та дізналася, що тут діти також максимально залучені до процесу: вони вимірюють час, за який їхні однокласники складають нормативи, та записують результати. Японці переконані, що це допомагає відчути власну відповідальність і навчитись піклуватися про інших.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський з українською делегацією 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.
Фото: сайт Президента