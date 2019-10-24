МОЗ розподілило в регіони ліки проти раку молочної залози

Міністерство охорони здоров'я розподілило по регіонах понад 12 тисяч флаконів препарату для лікування раку молочної залози.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"12 528 флаконів препарату "ОГІВРІ (Трастузумаб)", закуплених за державний кошт, розподілені між регіонами. Найближчим часом цей препарат буде доступний у лікарнях", - ідеться у повідомленні.

В МОЗ наголошують, що цього разу ліки зможуть отримати більше пацієнток, оскільки завдяки закупівлям через міжнародні організації препарат удалося дістати за втричі нижчу ціну - $155 за флакон проти $490, як купували раніше.

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Ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах зі Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція, зазначили в МОЗ.

У міністерстві також нагадали, що ліки закуповуються в межах виділеного бюджету, котрий щорічно приймає Верховна Рада (у 2016 році - 3,4 млрд грн, у 2017-му - 5,9 млрд грн, у 2018-му - 5,9 млрд грн, у 2019-му - 6,58 млрд грн).