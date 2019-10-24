МОЗ розподілило в регіони ліки проти раку молочної залози
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"12 528 флаконів препарату "ОГІВРІ (Трастузумаб)", закуплених за державний кошт, розподілені між регіонами. Найближчим часом цей препарат буде доступний у лікарнях", - ідеться у повідомленні.
В МОЗ наголошують, що цього разу ліки зможуть отримати більше пацієнток, оскільки завдяки закупівлям через міжнародні організації препарат удалося дістати за втричі нижчу ціну - $155 за флакон проти $490, як купували раніше.
Ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах зі Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція, зазначили в МОЗ.
У міністерстві також нагадали, що ліки закуповуються в межах виділеного бюджету, котрий щорічно приймає Верховна Рада (у 2016 році - 3,4 млрд грн, у 2017-му - 5,9 млрд грн, у 2018-му - 5,9 млрд грн, у 2019-му - 6,58 млрд грн).