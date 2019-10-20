Супрун опублікувала інструкцію з самодіагностики раку грудей

У Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак молочної залози колишній в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала жінок регулярно обстежуватись та проводити самодіагностику.

Про це вона написала у Facebook.

“Щороку від раку грудей на планеті помирають пів мільйона людей, але важливо розуміти, що він виліковний. Головне — вчасно, тобто рано діагностувати хворобу. На I стадії лікування є ефективним для 95% жінок, на II стадії — для 80%, на III — для 50% жінок. Водночас, саме на ранніх стадіях хвороба протікає майже безсимптомно, і діагностувати її можна лише під час обстеження”, - написала вона.

Супрун нагадала, що усім жінкам, старшим 20 років варто щомісяця самостійно обстежувати груди та опублікувала інструкцію з самодіагностики.

“Усім жінкам потрібно перевіряти груди у свого сімейного лікаря. Оптимальний проміжок часу можна визначити після консультації з лікарем. Жінкам, старшим 50 років, потрібно раз на 2 роки проходити мамографічні обстеження”, - йдеться у дописі.

Крім того, Супрун наголосила, що важливо дотримуватися здорового способу життя: відмовитися від куріння та надмірного споживання алкоголю, мати достатню фізичну активність та контролювати вагу тіла.

Як вона зазначила, у групі ризику також перебувають жінки, чиї мама або бабуся мали/мають діагноз “рак грудної залози”, жінки із пізньою менопаузою та ранньою менструацією. Пацієнти з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, а також уже перенесеним раком яєчників.

Супрун наголосила, що регулярні огляди в лікаря та здоровий спосіб життя дають більше шансів на вчасну діагностику та ефективне лікування.