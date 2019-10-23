Декларацією Труханова займеться Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд розпочне 1 листопада розгляд кримінального провадження про внесення Одеським міським головою Геннадієм Трухановим недостовірних відомостей у декларації за 2015-2016 роки.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй сторінці у Facebook.

"22 жовтня до Вищого антикорупційного суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням міського голови Одеси у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. Ухвалою ВАКС відсьогодні, 23 жовтня, призначено підготовче судове засідання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд справи відбудеться 1 листопада о 14 год. за адресою: проспект Перемоги, 41.

Як повідомлялося, ухвалу про передачу до Вищого антикорупційного суду обвинувального висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова виніс у жовтні Приморський суд Одеси.

САП інкримінує Труханову скоєння злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

За даними САП, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, а також частки акцій у компаніях і відсотки по вкладах в банках. Загальний обсяг незадекларованих коштів у вигляді майна та інших цінностей перевищує 50 мільйонів гривень.