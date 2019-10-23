Захід має пам’ятати про українських політв’язнів у Росії – польський кінорежисер
Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила польський кіномитець, режисер фільму “Ціна правди” про Голодомор в Україні Агнєшка Голланд.
“Так, демократичний світ повинен пам’ятати про всіх політичних в’язнів. Це досить складне завдання. З Олега (Сенцова – ред.) вдалося створити свого роду ікону, складніше подібне зробити з майже анонімними особами”, - підкреслила вона.
Кінорежисер звернула увагу, що Сенцов вважає своєю місією боротьбу за звільнення решти українських політв’язнів в Росії, а тому зустрівся з рядом європейських політиків, президентом Франції Еммануелем Макроном.
Голланд дуже важливим назвала те, щоб світ не відвернувся від України як в 1932-1933 роках.
“Я сподіваюся, що цього не станеться. Такого роду фільми якраз і мають служити тому, щоб приковувати увагу до цього регіону”, - констатувала вона.
Як повідомлялося, із 25 жовтня фільм "Ціна правди" про британського репортера Гарета Джонса, який першим на Заході розповів про жахіття Голодомору в Україні 1932-1933 років, виходить у широкий прокат у Польщі, а з 28 листопада його показуватимуть в Україні.