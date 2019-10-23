Суд переніс на грудень розгляд справи Савченко

Броварський райсуд переніс розгляд справи екснардепа Надії Савченко на 12 грудня.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Укрінформ.

“Суд перенесли на 12 грудня на 10:00. Тривала пауза пов‘язана із завантаженням Броварського суду”, - повідомила вона.

Як повідомлялося, на 23 жовтня 2019 року в Броварському районному суді Київської області було призначено підготовче судове засідання у справі проти Надії Савченко і Володимира Рубана.

22 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Савченко інкримінують низку злочинів, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу, зокрема вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

16 квітня 2019 року Броварський суд Київської області ухвалив рішення звільнити з-під варти Рубана та Савченко в залі судових засідань. Суд прийняв таке рішення через те, що термін запобіжного заходу закінчився, а новий не було обрано.

Наприкінці червня ЦВК зареєструвала Надію та Віру Савченко кандидатами у народні депутати на парламентських виборах 21 липня. Вони балотувалися в одномандатних виборчих округах у Донецькій області.