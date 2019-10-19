Переатестація в ГПУ триває в автоматичному режимі, "договірняки" неможливі — Чумак

Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак каже, що тестування прокурорів проходитиме в автоматичному режимі, ніхто ні з ким не домовиться.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Генеральній прокуратурі зараз тривають дуже серйозні процеси. Процеси переатестації. До нас доходять чутки, що хтось говорить, що вже домовився, що займатиме в ГПУ якусь посаду, хтось домовився, що він пройде тестування. Але це все брехня і безпідставні чутки. Тестування, яке для першої групи прокурорів відбудеться 24-25 жовтня, пройде в автоматичному режимі. У виставковому центрі на Броварському проспекті будуть обладнані робочі місця, з комп'ютерами та захищеним сервером. Здають прокурори тести — одразу буде відповідь і вона одразу стає публічною. І ніхто нічого не підробляє, ніхто ні з ким не домовляється. З машиною домовиться неможливо", - сказав Чумак.

За його словами, всі прокурори зобов’язані пройти тестування, і «це називається очищення».

Чумак підкреслив, що головним завданням реформи органів прокуратури має стати відродження довіри до правоохоронної системи.

"Головне наше завдання в цій реформі — щоб про 10-11 тисяч прокурорів, які будуть після цієї реформи, жодна людина не могла сказати, що прокурори хабарники. Наше головне завдання — відродити довіру до прокуратури, тому що це стрижень кримінальної юстиції. Як буде працювати прокуратура — так буде працювати поліція, так буде працювати ДБР, так працюватиме СБУ", - наголосив Чумак.

Як раніше у п'ятницю заявив очільник ГПУ Руслан Рябошапка, реформа Генеральної прокуратури триватиме до нового року. Ще приблизно три місяці реформуватимуть обласний, регіональний рівень і ще три-чотири місяці – місцеві прокуратури.