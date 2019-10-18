Повернутися на деокупований Донбас готові 40% переселенців

40% вимушених переселенців, що проживають у місцях компактного проживання, готові повернутись на місце постійного проживання за гарантій безпеки та відновлення української влади на непідконтрольних територіях.

Про це йдеться у звіті за результатами дослідження "Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання" від БФ "Право на захист", презентованого в Укрінформі.

"З усіх опитаних, більшість (38%) наразі не розглядає жодних варіантів переселення чи повернення. 27% розглядає тільки можливість повернення на місце постійного проживання. 19% націлені тільки на пошук окремого житла", - йдеться у результатах дослідження.

Загалом, 40% мешканців МКП (місць компактного проживання - прим.) розглядають можливість повернення на місце постійного проживання за певних умов.

"Переважно це гарантії безпеки (81%) та відновлення української влади (61%). Доволі помітну частку становить придатний для проживання стан житла (29%), доступ до працевлаштування (20%), забезпечення громадянських прав (16%) та доступ до медичного обслуговування (14%)", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що вимушені переселенці серед причин, через які вони не розглядають можливість повернення, назвали продовження бойових дій (51%) та загальну небезпеку на непідконтрольних територіях (49%).

"Доволі поширеними причинами є зруйноване житло (23%) та кращий рівень соціального забезпечення на контрольованих українським урядом територій (20%). кращий доступ до послуг (17%) і відсутність засобів до існування на тимчасово непідконтрольних українському уряду територій (15%)", - зазначено у результатах дослідження.

Дослідження "Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання" провели експерти БФ "Право на захист" на основі моніторингу та опитування переселенців, проведених у 41 МКП ВПО в Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській. Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській. Харківській та Херсонській областях та у Києві.

Участь у дослідженні взяли 1528 переселенців - мешканців місць компактного проживання.

Теоретична похибка вибірки - 2,2%. похибка вибірки з врахуванням дизайн-ефекту - 3,3%.

Презентація результатів дослідження проходила в рамках проєкту «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам», що реалізується БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).

Проєкт спрямований на моніторинг порушення прав та надання прямої юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також іншим групам населення, які постраждали внаслідок конфлікту, посилення потенціалу державних органів та громадянського сектора та зміцнення законодавчої та нормативної бази.