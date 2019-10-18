Митрополит Київський і всієї України Епіфаній перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Розпочався мій перший, як предстоятеля Православної церкви України, візит до Сполучених Штатів Америки”, - зазначив митрополит.

Епіфаній поінформував, що разом з делегацією ПЦУ прилетіли до Нью-Йорка, де розпочали свій візит з особливого місця - храму на честь святого Миколая Американської архієпископії Вселенського патріархату, який розташований на території Всесвітнього торгового центру в Мангеттені.

Епіфаній із делегацією ПЦУ прибув до США

За його словами, на сьогодні храм ще перебуває у стані будівництва, попередній однойменний храм був зруйнований внаслідок жахливого теракту 11 вересня 2001 року, коли південна та північна вежі Всесвітнього торгового центру зазнали нападу терористів.

Митрополит підкреслив, що ця церква - єдина будівля, яка не була частиною оригінального комплексу Всесвітнього торгового центру і яка була повністю знищена в результаті атак.

Як зазначив глава ПЦУ, хоча попереду ще багато роботи, але храм вже нагадує Собор Святої Софії Константинопольської, яким і надихався архітектор проєкту Сантьяго Калатрава.

“Розташована у парку Свободи з виглядом на Національний меморіал та музей 11 вересня, церква святого Миколая наче є вікном у вічність, куди полинули ті, хто тут невинно й несправедливо загинув. Посеред одного з найпотужніших та найдинамічніших міст у світі храм є благодатним пристанком для зміцнення духу та щирої молитви за жертвами теракту - офіційно встановлено, що загинули понад 3 000 людей, серед них 12 українців. Імена загиблих увіковічені в пам’яті цілої країни та вписані на меморіальних дошках скорботи, які виставлені на Нижньому Мангеттені”, - поділився враженнями предстоятель ПЦУ.

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Він також додав, що спільно з делегацією відвідали меморіальний комплекс та музей, які присвячені жертвам трагедії 11 вересня.

Як повідомлялося, планується, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній 19 жовтня в Нью-Йорку отримає нагороду – «Премію Афінагора з прав людини».