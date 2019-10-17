Сущенко передав листа Макрону

Колишній політв'язень, журналіст Укрінформу Роман Сущенко на зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном передав листа президентові Франції Емманюелю Макрону з подякою за активну участь у його долі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вельмишановний пане Президенте! Дозвольте мені засвідчити Вам високу повагу та висловити щирі слова вдячності за особисту участь і одну з вирішальних ролей у моїй долі. Ви як лідер нації, глава Французької держави, як людина, що захищає сімейні та демократичні цінності, повернули батька дітям, чоловіка – дружині, сина – матері», - йдеться у листі.

Сущенко подякував за можливість «дихати свіжим повітрям свободи, зустрічати світанки в рідній Україні, займатися улюбленою справою» та боротися за визволення інших політичних заручників.

Листа Макрону передав і син журналіста Максим. У ньому хлопчик дякує за повернення батька.

Колишній бранець Кремля подарував французькому посольству репродукцію однієї зі своїх робіт, створених у російській в’язниці – малюнка міста Сен-Мало, що у Франції.

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Як повідомляв Укрінформ, власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.