Колишній в'язень Кремля кореспондент Укрінформу Роман Сущенко зустрівся з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Про це французький дипломат повідомив у Twitter.

Зустріч Романа Сущенка та посла Франції Етьєна де Понсена/ Фото: Геннадій Мінченко

"Зворушлива зустріч з Романом Сущенком, кореспондентом інформагенції "Укрінформ". Після довгих 3 років у полоні він був визволений під час обміну утримуваними між Україною і Росією. Відважна особистість! Він щиро дякує Франції", - написав де Понсен.

Дипломат також опублікував фото з цієї зустрічі, на якій були присутні дружина і син Сущенка.

Зворушлива зустріч з Романом Сущенком, кореспондентом інформагенціі @UKRINFORM. Після довгих 3 років у полоні, він був звільнений під час обміну утримуваними між 🇺🇦 і 🇷🇺. Відважна особистість! Він щиро дякує Франції 🇫🇷 і @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/5HHTgZRej2 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) 17 жовтня 2019 р.

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Як повідомляв Укрінформ, власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018к року.