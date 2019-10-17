У Ризі поруч із Зеленським затримали росіян, які видавали себе за журналістів

У столиці Латвії під час урочистостей з участю Володимира Зеленського поліцейські затримали двох чоловіків з телекамерою та мікрофоном, які не мали жодної акредитації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, який був свідком пригоди.

Інцидент стався після урочистої церемонії покладання квітів до пам’ятника Свободи Володимиром Зеленським та його латвійським колегою Егілсом Левітсом.

Коли Зеленський пішов у натовп поспілкуватися, до нього проштовхнулися двоє чоловіків з телекамерою та мікрофоном, але без жодних логотипів ЗМІ, та почали закидати запитаннями: “Що з "нормандським форматом?”.

До них відразу підійшли поліцейські. Чоловіки, які ставили запитання Президенту України, назвалися журналістами російського телеканалу НТВ. При цьому в них не було акредитації для висвітлення візиту та направлення від згаданого каналу.

Більше того, з’ясувалося, що вони приїхали до Латвії з туристичною візою, що не дозволяє виконувати професійні дії. У відповідь на запитання поліцейських “журналісти” сказали, що візу їм робила якась інша фірма, і вони “всюди так працюють”. Урешті-решт обох затримали для з’ясування обставин.

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Слід зазначити, що “телеоператор НТВ” вів зйомку ще зранку, на початку візиту та зустрічі двох президентів.

Як повідомлялося, 16 жовтня Латвію з офіційним візитом відвідали Президент України Володимир Зеленський з дружиною та велика делегація, до якої, зокрема ввійшли віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, очільники МЗС і Мін'юсту Вадим Пристайко та Денис Малюська, помічник глави держави Андрій Єрмак.