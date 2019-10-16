Бюджетний комітет ВР погодив додаткові 3,2 мільярда на ліки

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення додаткових 3,2 млрд грн, яких бракувало для закупівель ліків і медвиробів на наступний рік.

Про це у Facebook повідомила ексзаступниця міністра охорони здоров’я, народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина.

“Комітет з питань бюджету погодив виділення додаткових 3.2 мільярда, яких не вистачало для закупівель ліків та медвиробів на наступний рік. Це дозволить закупити державним коштом препарати для сотень тисяч важкохворих людей”, - написала Стефанишина.

Вона додала, що депутати разом з пацієнтською спільнотою уважно стежитимуть, як МОЗ розподілятиме ці додаткові кошти. І зауважила, що відповідно до аналізу Центру економічної стратегії, “проєкт бюджету передбачає, що у 2020 році на освіту, обслуговування боргу, громадський порядок, безпеку, судову владу та оборону держава спрямує більше коштів, ніж у країнах - нових членах ЄС. На фінансування економічної діяльності, охорони здоров’я та деяких інших напрямів у відсотковому значенні менше за ці країни. По факту - на охорону здоров‘я заклали менше 3% ВВП”.

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Стефанишина висловила надію, що охорона здоров’я стане одним із пріоритетів в Україні, і більше не доведеться боротися за кошти для тяжкохворих пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що завершується робота зі створення української організації, яка займатиметься закупівлями медичних препаратів.

19 вересня Верховна Рада підтримала зміни до законопроєкту про держзакупівлі, продовживши міжнародні закупівлі ліків ще на два роки.

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Реформа у цій сфері розпочалася у 2015 році, коли функцію централізованих закупівель ліків, медичних виробів та вакцин передали від МОЗ до міжнародних спеціалізованих організацій.