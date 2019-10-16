Уряд змушений запускати опалювальний сезон у ручному режимі - Гончарук

Опалювальний сезон в Україні завжди стартує у ручному режимі через проблеми з системою теплопостачання.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Опалювальний сезон в Україні завжди починався в ручному режимі. Настільки погано працює система - борги, застарілі комунікації, безліч проблем, корупція, безгосподарність. Це все призводить до того, що чи не кожним містом доводиться займатися у ручному режимі. Це неправильно, це проблема. У багатьох містах виникає проблема з розрахунками, з якістю комунікацій, з тим, що людям не платять заробітну плану. Колективи не готові виходити на роботу, щоб включити опалення", - сказав Гончарук.

За його словами, перед стартом опалювального сезону уряд знайшов рішення по одному з найбільш проблемних міст - Смілі.

"Думаю, до кінця тижня проблема буде повністю знята. Критичної ситуації там уже точно немає", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначив, що на початок опалювального сезону рівень газу в сховищах сягне 21 млрд кубометрів газу.