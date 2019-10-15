Гончарук назвав два міста, де тепло можуть не увімкнути вчасно

Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, але для м.Сміли на Черкащині та м.Нового Роздолу на Львівщині - можлива затримка на декілька днів.

Про це у відеоблозі на своєму YouTube-каналі повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Я зараз впевнено можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон розпочнеться без проблем. Винятком є ​​лише два міста: це Сміла і Новий Розділ. Там ще залишаються певні технічні складнощі і проблеми, і можливо, опалення почнеться пізніше на кілька днів", - поінформував Гончарук.

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Він пояснив, що проблеми передусім пов'язані з тим, що опалювальні послуги надавали приватні компанії, які своїми діями допустили "критичні ситуації". Гончарук запевнив, що уряд знайшов вихід із цієї ситуації, всі відповідні документи вже готові.