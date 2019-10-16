Депутати просять пускати людей у Раду “без черг і муштри”

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ініціює звернення до керівництва парламенту та Кабінету міністрів щодо спрощення доступу запрошених громадян до адміністративних будинків парламенту та уряду.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 16 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми як нові депутати зіткнулися з практикою, яка є обтяжливою для відвідувачів будівлі Верховної Ради. І, в принципі, це стосується й інших установ виконавчої влади. Так, запрошені на засідання комітетів або до будівлі під куполом люди змушені стояти в чергах, їх довгий час муштрують стосовно того, які документи вони принесли, шукають у паперових журналах списки, потім їх не знаходять... Це достатньо принизлива процедура в час, коли існує електронний документообіг. Тому ми хотіли би виступити ініціаторами звернення до керівництва Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо переведення дозвільної системи запрошених до цих державних будівель в електронний документообіг", - пояснив голова профільного комітету Олександр Ткаченко.

Водночас він вніс пропозицію, щоб допуск депутатів здійснювався не за паперовими перепустками, а за персональними електронними картками.

Своєю чергою заступник голови комітету Гео Лерос додав, що йдеться не лише про спрощення системи доступу, а й про економію паперу.