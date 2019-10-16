Депутати просять пускати людей у Раду “без черг і муштри”
Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 16 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми як нові депутати зіткнулися з практикою, яка є обтяжливою для відвідувачів будівлі Верховної Ради. І, в принципі, це стосується й інших установ виконавчої влади. Так, запрошені на засідання комітетів або до будівлі під куполом люди змушені стояти в чергах, їх довгий час муштрують стосовно того, які документи вони принесли, шукають у паперових журналах списки, потім їх не знаходять... Це достатньо принизлива процедура в час, коли існує електронний документообіг. Тому ми хотіли би виступити ініціаторами звернення до керівництва Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо переведення дозвільної системи запрошених до цих державних будівель в електронний документообіг", - пояснив голова профільного комітету Олександр Ткаченко.
Водночас він вніс пропозицію, щоб допуск депутатів здійснювався не за паперовими перепустками, а за персональними електронними картками.
Своєю чергою заступник голови комітету Гео Лерос додав, що йдеться не лише про спрощення системи доступу, а й про економію паперу.