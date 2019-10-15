Німецький професор розповів депутатам Бундестагу про Голодомор

Голодомор став одною з найбільших гуманітарних катастроф 20 століття, через який загинуло від голоду від 6 до 7 млн людей, з них 3,9 млн – в Україні.

Про це йшлося під час дискусії з істориком Герхардом Сімоном, яку організувала парламентська фракція партії Альтернатива для Німеччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене цілком зрозуміло, що це був злочин проти людяності, геноцид проти українського народу», - заявив професор Сімон.

Дискусія з істориком Герхардом Сімоном у Бундестазі / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Він поділяє точку зору, що Голодомор став одною з найбільших гуманітарних катастроф 20 століття, через який загинуло від голоду від 6 до 7 млн людей, з них 3,9 млн – в Україні. Також постраждали Казахстан (до 1,3 млн), північний Кавказ і російське Поволжя, де в той момент проживали етнічні німці. Але лише на території України штучно створений голод був використаний Сталіним у прив’язці до національності, для розправи з ворогами, яких він бачив в українському селянстві, але також інтелігенції, для того, щоби задушити можливі думки про державність, незалежність.

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Депутат Бундестагу Юрген Браун запевнив, що його партія (яку вважають правопопулістською – ред) не має бажань заперечувати та виправдовувати страшні злочини, скоєні Сталіним, які потребують ще ретельного розслідування.

Його однопартієць Антон Фрізен натомість закликав розібратися, був Голодомор актом «геноциду або соціоциду».

Питання щодо власне юридичного визначення Голодомору як акта геноциду проти українського народу має узгоджуватися з тим, як воно прописано в Конвенції ООН 1948 року. У справі України, як вважають історики, йдеться про те, що Сталін не планував знищувати весь український народ, а лише тих, кого вважав своїми ворогами.

Публічні слухання в Комітеті з петицій німецького Бундестагу, на якому буде розглянута петиція про визнання Голодомору геноцидом, яку підписали 73 тис. людей, відбудуться 21 жовтня. Збір підписів ініціювали, як повідомляв Укрінформу, українські активіста з Мюнхена.