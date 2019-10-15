Пропагандиста РФ Корчевникова пустили в Україну. Прикордонники пояснили, чому

Для ведучого телеканалу "Росія-1" Бориса Корчевникова, який незаконно відвідував анексований Крим, не було заборони на вʼїзд в Україну.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Щодо Бориса Корчевникова не було заборони на в’їзд до України", - сказав він.

Демченко зауважив, що ДПСУ не володіє інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці - такі дані надходять з інших правоохороних органів.

Раніше російський пропагандист, ведучий телеканалу "Росія-1" та гендиректор російського телеканалу "Спас" Борис Корчевников повідомив на своїй сторінці в Іnstagram, що приїхав до Києва.

Він також опублікував відеозвернення із закликом допомогти відновити лікарню на території Києво-Печерської лаври.