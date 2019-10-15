В Італії збирають підписи під петицією про заборону в’їзду російському “геббельсу” Соловйову

Петиція із закликом не дозволити одіозному російському телеведучому Володимиру Соловйову отримати дозвіл на проживання в Італії та заборонити в'їзд до країн Євросоюзу вже набрала більше 80 тис. підписів підтримки із 150 тис., необхідних для її подальшого розгляду.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, петиція із закликом «Італійці! Не дозволяйте російським «геббельсам» отримати італійське громадянство!» спрямована до уваги органу місцевої влади італійської провінції Комо, де Соловйов має нерухомість.

«Ми закликаємо італійський народ відреагувати на той факт, що один з «героїв» режиму Путіна має намір отримати італійське громадянство. Ця людина своєю агресивною риторикою змусила багатьох молодих людей приєднатися до лав приватних військових армій та вести війну в таких країнах, як Україна і Сирія. Багато з цих людей втратили життя і забрали життя інших. Його заяви сповнені ксенофобії та екстремізму, і залишаються безкарними через близькість до диктаторського режиму Путіна. На гроші, отримані від пропаганди, він придбав дві вілли біля озера Комо і хоче там оселитися», - йдеться у петиції.

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Автор також звернув увагу італійців, що Соловйов прагне оселитися в демократичній країні, саме тоді, коли веде пропаганду на телебаченні проти демократичних цінностей, проти цінностей Євросоюзу.

У петиції також нагадується, що багато одіозних прибічників кремлівського режиму шукають можливості отримати дозвіл на проживання за кордоном з метою забезпечення «запасного плацдарму» у західних країнах.

Відтак, переконаний автор петиції, Соловйова та інших російських пропагандистів необхідно включити до «списку Магнітського» і заборонити в'їзд до ЄС.