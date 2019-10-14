Під Офісом Президента вимагають зупинити розведення військ
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Під Офісом Президента сьогодні збираються люди для того, щоб спонукати Президента не робити хибних кроків з відведення українських військ з української землі. Не залишати українські населені пункти в "сірій зоні", де вони будуть наражатися на небезпеку", - розповів учасник акції Андрій Тетерук - колишній командир батальйону "Миротворець", учасник боїв під Іловайськом та ексдепутат Верховної Ради від "Народного фронту".
Участь в акції беруть кілька десятків людей — мешканці прифронтової зони, переселенці, ветерани.
Мітинг під Офісом Президента проти розведення військ / Фото: Ольга Нагорняк. Укрінформ
Активісти розмістили під Офісом Президента плакат Руху опору капітуляції. Учасники акції тримають синьо-жовті прапори, кожному учасники акції наклеюють на руку жовтий скотч.
Учасники акції також спорудили під Офісом Президента символічну стіну з 134-х цеглин, у ній кожна цеглина символізує населений пункт уздовж лінії розмежування.
Активісти також мають намір долучитися до акції "Ні капітуляції!", яку заплановано провести 14 жовтня у Києві.
Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня на переговорах у Мінську сторони домовилися розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього має бути узгоджена дата зустрічі лідерів "нормандської четвірки", заявили в Кремлі.
Відведення сил біля Золотого було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.
В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.
Однак розведення у Петрівському і Золотому відкладено через порушення окупантами режиму припинення вогню у цих точках.