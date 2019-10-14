Під Офісом Президента вимагають зупинити розведення військ

Під Офісом Президента 14 жовтня проходить акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петрівського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під Офісом Президента сьогодні збираються люди для того, щоб спонукати Президента не робити хибних кроків з відведення українських військ з української землі. Не залишати українські населені пункти в "сірій зоні", де вони будуть наражатися на небезпеку", - розповів учасник акції Андрій Тетерук - колишній командир батальйону "Миротворець", учасник боїв під Іловайськом та ексдепутат Верховної Ради від "Народного фронту".

Участь в акції беруть кілька десятків людей — мешканці прифронтової зони, переселенці, ветерани.

Мітинг під Офісом Президента проти розведення військ / Фото: Ольга Нагорняк. Укрінформ

Активісти розмістили під Офісом Президента плакат Руху опору капітуляції. Учасники акції тримають синьо-жовті прапори, кожному учасники акції наклеюють на руку жовтий скотч.

Учасники акції також спорудили під Офісом Президента символічну стіну з 134-х цеглин, у ній кожна цеглина символізує населений пункт уздовж лінії розмежування.

Активісти також мають намір долучитися до акції "Ні капітуляції!", яку заплановано провести 14 жовтня у Києві.

Читайте також: Окупанти знову зірвали розведення сил у Золотому

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня на переговорах у Мінську сторони домовилися розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього має бути узгоджена дата зустрічі лідерів "нормандської четвірки", заявили в Кремлі.

Відведення сил біля Золотого було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому.

Однак розведення у Петрівському і Золотому відкладено через порушення окупантами режиму припинення вогню у цих точках.