Сенцов долучився до маршу "Free Markiv"

Звільнений політв'язень Кремля, режисер Олег Сенцов долучився до маршу на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Сенцов прийшов під стіни МЗС, де проходить мітинг на підтримку звільнення Марківа.

Наразі колона з активістами рушила до Посольства Італії в Україні, де планують провести пікет. Сенцов також долучився до колони активістів.

Як повідомляє Укрінформ, у понеділок мітингувальники прийшли під стіни МЗС на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа. Вони вимагають активізації процесу його звільнення. Активісти передали запит до МЗС щодо того, як рухається питання подачі апеляції до італійського суду.

Як відомо, суд присяжних Павії (Італія) оприлюднив мотиваційну частину вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу. У документі сказано, що суд вирішив засудити Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».

Засудивши солдата на 24 роки, присяжні не застосували щодо нього пом’якшувальних обставин, про що просив прокурор, вимагаючи на суді 17 років ув’язнення. Як сказано у вироку, присяжні збільшили міру покарання на додаткових 7 років через те, що солдат не визнав своєї вини і відповідальності побратимів і України за «злочин на війні».

Адвокати українського військового тепер готуватимуть матеріал для оскарження рішення суду Павії в апеляційному суді Мілана. Відповідно до юридичної процедури, від дня публікації мотивації вони мають 45 днів для подачі апеляції.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Марківа. Згодом у телефонній розмові з італійським прем’єром Джузеппе Конте глава Української держави висловив стурбованість невиправдано жорстоким рішенням суду".Активісти вигукують "Марківу свободу". Також на акції під МЗС чергують правоохоронці та поліція діалогу.