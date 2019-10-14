Під стінами МЗС - мітинг на підтримку нацгвардійця Марківа

У Києві на Михайлівській площі перед стінами Міністерства закордонних справ розпочався марш на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть кілька десятків активістів.

Мітинг на підтримку нацгвардійця Марківа / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Також на акції присутня дружина Марківа. Учасники акції тримають плакати з написом "Італія, почуй Ук/Ua", Свободу Марківу", "Марків не винен". Активісти вимагають справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув’язненого в Італії вже третій рік і вигукують "Марківу свободу".

Мітингувальники прийшли під МЗС, щоб запитати про стан "справи Марківа" та вимагають активізації процесу його звільнення. Вони передали запит до МЗС щодо того, як рухається питання подачі апеляції до італійського суду.

Активісти планують після мітингу колоною рушити до Посольства Італії в Україні, де проведуть пікет.

На акції під МЗС чергують правоохоронці та поліція діалогу.

Як повідомлялося, суд присяжних Павії (Італія) оприлюднив мотиваційну частину вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу. У документі сказано, що суд вирішив засудити Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».

Засудивши солдата на 24 роки, присяжні не застосували щодо нього пом’якшувальних обставин, про що просив прокурор, вимагаючи на суді 17 років ув’язнення. Як сказано у вироку, присяжні збільшили міру покарання на додаткових 7 років через те, що солдат не визнав своєї вини і відповідальності побратимів і України за «злочин на війні».

Адвокати українського військового тепер готуватимуть матеріал для оскарження рішення суду Павії в апеляційному суді Мілана. Відповідно до юридичної процедури, від дня публікації мотивації вони мають 45 днів для подачі апеляції.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Марківа. Згодом у телефонній розмові з італійським прем’єром Джузеппе Конте глава Української держави висловив стурбованість невиправдано жорстоким рішенням суду".Активісти вигукують "Марківу свободу". Також на акції під МЗС чергують правоохоронці та поліція діалогу.