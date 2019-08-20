ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка

Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні клопотання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.

Таке рішення ухвалено на засіданні ВРП у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вища рада правосуддя ухвалила: в задоволенні клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла В'ячеславовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності відмовити“, - озвучив рішення голова ВРП Володимир Говоруха.

Раніше Вища рада правосуддя відмовила захисникам судді у задоволенні клопотання про проведення засідання у закритому режимі.

До того представник Генеральної прокуратури Юлія Малашич внесла клопотання про відвід членів ВРП Олега Прудивуса та Миколи Худика. ВРП задовольнила клопотання щодо відводу Прудивуса і відмовила - щодо Худика.

Як повідомлялося, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

14 серпня 2019 року у ВРП повідомили, що до них надійшли клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду України Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.