Вовк заявив, що склав повноваження голови Окружного адмінсуду Києва

Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це він сказав на засіданні ВРП, де розглядається клопотання ГПУ про відсторонення його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не виконую повноваження голови суду, зняв їх за власним бажанням... Зважаючи на ситуацію, що склалася, в мене немає часу виконувати представницькі функції", - заявив Вовк.

Водночас один із його адвокатів уточнив, що відповідну заяву Вовк написав 1 серпня 2019 року.

Також Павло Вовк зазначив, що наразі голова суду не обраний, а виконуючий обов’язки голови суду — один із його заступників — Володимир Келеберда.

Як повідомляв Укрінформ, ВРП розглядає клопотання заступника Генерального прокурора Сергія Кізя про тимчасове відсторонення судді окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

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2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

14 серпня 2019 року у ВРП повідомили, що до них надійшли клопотання заступника генерального прокурора України про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду України Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.

Фото: oask.gov.ua