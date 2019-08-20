Суд сьогодні слухає свідків у справі щодо відпочинку Ситника на мисливській базі

На Рівненщині Сарненський суд на засіданні щодо розгляду адміністративного протоколу стосовно директора НАБУ Артема Ситника слухають свідків від обох сторін.

Про це у Twitter повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

"...Солом'янський суд таки пустив журналістів, де, нагадаю, розглядається адмінпротокол по директору НАБУ Ситнику. У Сарненському суді слухають свідків", - написала Сарган.

Раніше вона інформувала, що сам Ситник має бути присутнім у приміщенні Солом’янського райсуду Києва для відеоконференції із Сарненським судом.

Як повідомлялося, директора НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненщини, який йому оплачували треті особи.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, відпочинок Ситника коштував чимало, і директор НАБУ мав це відобразити у декларації як подарунок.

12 липня Сарган повідомила, що справу про відпочинок Ситника на базі в Рівненській області за кошти інших осіб направлено до суду. За її словами, представник поліції змушений був зачитати директору НАБУ адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою, оскільки той не з'явився на допити.