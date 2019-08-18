Стало відомо, як "інтернет-наркокороль" утік від СБУ

В інтернеті оприлюднили відео втечі засновника віртуальної мережі збуту наркотиків Telegrass Амоса Дов Сільвера від працівників СБУ в аеропорту "Бориспіль".

Відповідне відео у Facebook розмістив "Київ оперативний".

"Схоже, що причиною став прикордонник (або працівник аеропорту), який не хотів пускати співробітника СБУ до термінала через те, що той мав зброю. Наркобарон не розгубився і скористався цією ситуацією і втік", - зазначається в коментарі до відео.

Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня організатор інтернет-мережі з продажу наркотиків Telegrass громадянин США Амос Дов Сільвер утік від правоохоронців в аеропорту "Бориспіль" безпосередньо перед екстрадицією. В ніч на 17 серпня за результатами оперативно-розшукових заходів він був повторно затриманий. 18 серпня Сільвера успішно екстрадували з України до Ізраїлю.